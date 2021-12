Ventiquattro ore, cento morti. Corona virus: Italia, 240894 attualmente positivi a test (+5059 in un giorno) con 134386 decessi (99) e 4759038 guariti (10584). Totale di 5134318 casi (15756) Dati della protezione civile: effettuati 695136 tamponi (Di martedì 7 dicembre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Ventiquattro ore, cento morti. Corona virus: Italia, 240894 attualmente positivi a test (+5059 in un giorno) con 134386 decessi (99) e 4759038 guariti (10584). Totale di 5134318 casi (15756) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati ... Leggi su noinotizie (Di martedì 7 dicembre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloore,in un) con(99) e).di) ...

