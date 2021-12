Veneto, quasi 3 mila contagi in un giorno. Zaia: «Siamo al limite. Di questo passo Natale in zona gialla» (Di martedì 7 dicembre 2021) Solo alcuni giorni fa il governatore del Veneto Luca Zaia si era detto «arrabbiato» per la crescita della curva epidemiologica e delle ospedalizzazioni nella regione. La soluzione, per il governatore, era e resta sempre una: «vaccinarsi» contro il Covid. Secondo il bollettino odierno, nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 2.960 nuovi casi (contro i 1.709 di ieri) e 6 decessi. Tra i nuovi casi è presente anche un secondo caso di variante Omicron nella regione, riscontrata in una paziente 77enne di Padova, che è già stata trattata ed è sotto monitoraggio medico. «Innegabile – sottolinea Zaia – l’ascesa dell’occupazione negli ospedali: oggi abbiamo 772 pazienti Covid in area medica e 133 in terapia intensiva, dove però ci sono altri 299 pazienti non Covid». E come anticipato in mattinata dal governatore ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Solo alcuni giorni fa il governatore delLucasi era detto «arrabbiato» per la crescita della curva epidemiologica e delle ospedalizzazioni nella regione. La soluzione, per il governatore, era e resta sempre una: «vaccinarsi» contro il Covid. Secondo il bollettino odierno, nelle ultime 24 ore insi sono registrati 2.960 nuovi casi (contro i 1.709 di ieri) e 6 decessi. Tra i nuovi casi è presente anche un secondo caso di variante Omicron nella regione, riscontrata in una paziente 77enne di Padova, che è già stata trattata ed è sotto monitoraggio medico. «Innegabile – sottolinea– l’ascesa dell’occupazione negli ospedali: oggi abbiamo 772 pazienti Covid in area medica e 133 in terapia intensiva, dove però ci sono altri 299 pazienti non Covid». E come anticipato in mattinata dal governatore ...

