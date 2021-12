Veneto, quasi 3 mila contagi in un giorno. Zaia: «Siamo al limite. Di questo passo Natale in zona gialla» – Il video (Di martedì 7 dicembre 2021) Solo alcuni giorni fa il governatore del Veneto Luca Zaia si era detto «arrabbiato» per la crescita della curva epidemiologica e delle ospedalizzazioni nella regione. La soluzione, per il governatore, era e resta sempre una: «vaccinarsi» contro il Covid. Sull’ipotesi di obbligo vaccinale per tutti i lavoratori a partire da gennaio, Zaia osserva: «L’obbligo così proposto rischia di essere una presa in giro: deve essere decisa una procedura uguale per tutti». «Invito tutti quelli che parlano di obbligo vaccinale a dirci come si dovrebbe applicarlo in Italia – ha proseguito il governatore – perché immagino che l’obbligo vaccinale in un paese civile non consista nel portare con la forza pubblica il cittadino a vaccinarsi o farlo con il Tso: questo in un paese civile non si fa». Il tuo browser non supporta il tag ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Solo alcuni giorni fa il governatore delLucasi era detto «arrabbiato» per la crescita della curva epidemiologica e delle ospedalizzazioni nella regione. La soluzione, per il governatore, era e resta sempre una: «vaccinarsi» contro il Covid. Sull’ipotesi di obbligo vaccinale per tutti i lavoratori a partire da gennaio,osserva: «L’obbligo così proposto rischia di essere una presa in giro: deve essere decisa una procedura uguale per tutti». «Invito tutti quelli che parlano di obbligo vaccinale a dirci come si dovrebbe applicarlo in Italia – ha proseguito il governatore – perché immagino che l’obbligo vaccinale in un paese civile non consista nel portare con la forza pubblica il cittadino a vaccinarsi o farlo con il Tso:in un paese civile non si fa». Il tuo browser non supporta il tag ...

Advertising

infoitinterno : Veneto, quasi 3 mila contagi in un giorno. Zaia: «Siamo al limite. Di questo passo Natale in zona gialla» - Gazzettino : #covid #veneto, quasi 3.000 nuovi positivi e 9 morti. Balzo dei ricoveri in ospedale - Gazzettino : #covid #veneto, quasi 3.000 nuovi positivi e 9 morti. Balzo dei ricoveri in ospedale - infoitinterno : In Veneto quasi 3mila contagiati in un giorno, Zaia: «A Natale saremo in zona gialla» - ilbassanese : In Veneto quasi 3mila contagiati in un giorno, Zaia: «A Natale saremo in zona gialla» -