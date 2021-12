Variante Omicron, Brusaferro: “Ad oggi 11 casi, altri sospetti”. Ecdc: “Natale può peggiorare il quadro. Servono misure di prevenzione” (Di martedì 7 dicembre 2021) Undici casi di Omicron in Italia, con altri casi sospetti in attesa di conferma, e un quadro europeo già “molto grave” che, a causa della diffusione della nuova Variante, unita al “periodo festivo” può “peggiorare” ulteriormente. Alle porte delle feste natalizie è questa la fotografia della situazione. I numeri, ancora limitati e non esaustivi, sono stati forniti dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro: “Attualmente in Italia ci sono 11 sequenze di Variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni”, ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Bolzano. “Riguardano casi di persone che avevano transitato in Sudafrica o loro contatti stretti “, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Undicidiin Italia, conin attesa di conferma, e uneuropeo già “molto grave” che, a causa della diffusione della nuova, unita al “periodo festivo” può “” ulteriormente. Alle porte delle feste natalizie è questa la fotografia della situazione. I numeri, ancora limitati e non esaustivi, sono stati forniti dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio: “Attualmente in Italia ci sono 11 sequenze di, altre sono sospette, e colpiscono più regioni”, ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Bolzano. “Riguardanodi persone che avevano transitato in Sudafrica o loro contatti stretti “, ...

