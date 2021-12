Valle d’Aosta, valanga sulle piste a La Thuile: due sciatori estratti vivi dalla neve (Di martedì 7 dicembre 2021) Due sciatori sono stati estratti vivi dopo essere stati travolti da una valanga a La Thuile. La slavina si è staccata poco dopo le 13 di oggi, 7 dicembre, nella zona del Gran San Bernardo. Una persona è stata subito recuperata, mentre l’altra era risultata inizialmente dispersa. Pochi giorni fa, il 29 novembre, si è verificato un incidente simile, sempre in Valle d’Aosta, tra Cervinia e Valtournenche. Un addetto alle piste, il 58enne Leonardo Pession, stato travolto da una valanga sulla pista, a oltre 3mila metri di quota. L’uomo è stato estratto dalla neve e trasportato in elicottero ad Aosta dove è morto il giorno successivo. Leggi anche: Morto il pilota di motocross Rene Hofer: travolto da ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Duesono statidopo essere stati travolti da unaa La. La slavina si è staccata poco dopo le 13 di oggi, 7 dicembre, nella zona del Gran San Bernardo. Una persona è stata subito recuperata, mentre l’altra era risultata inizialmente dispersa. Pochi giorni fa, il 29 novembre, si è verificato un incidente simile, sempre in, tra Cervinia e Valtournenche. Un addetto alle, il 58enne Leonardo Pession, stato travolto da unasulla pista, a oltre 3mila metri di quota. L’uomo è stato estrattoe trasportato in elicottero ad Aosta dove è morto il giorno successivo. Leggi anche: Morto il pilota di motocross Rene Hofer: travolto da ...

