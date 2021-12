Valeria Marini vuole convincere Soleil a restare: “Vincerai tu il Grande Fratello VIP” (Di martedì 7 dicembre 2021) I concorrenti del Grande Fratello VIP 6 gradirebbero sapere che cosa ne sarà di loro e quale sarà il loro destino visto che hanno compreso tutti che il reality andrà avanti, oltre Natale. Il 13 dicembre non ci sarà la finale, come previsto da contratto e quindi tutti i concorrenti hanno iniziato a chiedersi che cosa faranno . Resteranno oppure no? Soleil Sorge sembrava essere intenzionata a lasciare il programma, visto che si sentiva protagonista solo per delle dinamiche che non le erano piaciute. Solo triangoli e litigate. Ieri però, dopo la diretta, Valeria Marini ha cercato di spiegarle il suo punto di vista invitandola a restare nella casa. A suo dire infatti, Soleil ha tutte le carte in regola per vincere. Soleil Sorge resterà anche dopo il 13 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 dicembre 2021) I concorrenti delVIP 6 gradirebbero sapere che cosa ne sarà di loro e quale sarà il loro destino visto che hanno compreso tutti che il reality andrà avanti, oltre Natale. Il 13 dicembre non ci sarà la finale, come previsto da contratto e quindi tutti i concorrenti hanno iniziato a chiedersi che cosa faranno . Resteranno oppure no?Sorge sembrava essere intenzionata a lasciare il programma, visto che si sentiva protagonista solo per delle dinamiche che non le erano piaciute. Solo triangoli e litigate. Ieri però, dopo la diretta,ha cercato di spiegarle il suo punto di vista invitandola anella casa. A suo dire infatti,ha tutte le carte in regola per vincere.Sorge resterà anche dopo il 13 ...

