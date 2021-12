Vaccino: il richiamo dopo cinque mesi anche per i guariti dal Covid. La circolare del Ministero della Salute (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Super Green Pass è ufficialmente entrato in vigore ieri 6 dicembre 2021, e la corsa al Vaccino si fa sempre più serrata. Una circolare del Ministero della Salute chiarisce da quando si può fare il richiamo sia per chi si è contagiato dopo il Vaccino, sia per chi si è vaccinato dopo il virus. guariti dal Covid: quando devono fare il Vaccino Una circolare del Ministero chiarisce cosa devono fare sia i guariti che si sono successivamente vaccinati, sia i vaccinati che successivamente hanno avuto l’infezione: questi potranno fare il richiamo “purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Super Green Pass è ufficialmente entrato in vigore ieri 6 dicembre 2021, e la corsa alsi fa sempre più serrata. Unadelchiarisce da quando si può fare ilsia per chi si è contagiatoil, sia per chi si è vaccinatoil virus.dal: quando devono fare ilUnadelchiarisce cosa devono fare sia iche si sono successivamente vaccinati, sia i vaccinati che successivamente hanno avuto l’infezione: questi potranno fare il“purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno ...

