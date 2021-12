Vaccino: Ema ed Ecdc autorizzano vaccinazione eterologa (Di martedì 7 dicembre 2021) Cè il via libera dell'Ema, l'Agenzia europea dei medicinali e dell'Ecdc, il Centro europeodazione congiunta dell'Ema e dell'Ecdc il Centro di controllo e la prevenzione delle malattie: "La ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 dicembre 2021) Cè il via libera dell'Ema, l'Agenzia europea dei medicinali e dell', il Centro europeodazione congiunta dell'Ema e dell'il Centro di controllo e la prevenzione delle malattie: "La ...

Advertising

franskyz : RT @AurelianoStingi: Lo dice WHO, lo confermano FDA EMA e pure AIFA. La comunità scientifica è concorde che i bambini traggono beneficio da… - Marko_Morandi : RT @tempoweb: #vaccinoCovid ai bambini #Gismondo inchioda #Aifa ed #EMA 'Sono quelli del disastro #AstraZeneca' Gelo a #lariachetira ?? htt… - MatroneFabio : RT @CroAviano: ?? Covid Vaccine Monitor, il CRO partecipa al progetto di @EMA_News coordinato in Italia da @UniVerona per il monitoraggio de… - beacastellari : RT @AurelianoStingi: Lo dice WHO, lo confermano FDA EMA e pure AIFA. La comunità scientifica è concorde che i bambini traggono beneficio da… - Piero42395724 : RT @PersilQ: @LucioMalan Non puo' certo rispondere che loro, le reazioni avverse al vaccino, non le registrano. AIFA e EMA sono tutto meno… -