Vaccino covid, ok a mix mRna anche per terza dose (Di martedì 7 dicembre 2021) . “L’approccio ‘mix-and-match’ o la vaccinazione eterologa con un Vaccino mRna può essere utilizzato sia per le prime dosi sia per i booster”, secondo quanto prevedono le nuove raccomandazioni dell’Ema e degli Ecdc. Sull’argomento si erano espressi già diversi esperti. “Per la terza dose” di Vaccino anti-covid “vengono somministrati solo vaccini a mRna e non c’è nessun problema a combinare questi tipi di vaccini per il richiamo”, aveva chiarito il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano. “Non ci sono problemi a cambiare Vaccino perché tutti hanno come target la ‘spike’ e già molte persone sono state vaccinate con combinazione eterologa di vaccini diversi. Pfizer o Moderna vanno entrambi bene indipendentemente da cosa ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) . “L’approccio ‘mix-and-match’ o la vaccinazione eterologa con unpuò essere utilizzato sia per le prime dosi sia per i booster”, secondo quanto prevedono le nuove raccomandazioni dell’Ema e degli Ecdc. Sull’argomento si erano espressi già diversi esperti. “Per la” dianti-“vengono somministrati solo vaccini ae non c’è nessun problema a combinare questi tipi di vaccini per il richiamo”, aveva chiarito il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano. “Non ci sono problemi a cambiareperché tutti hanno come target la ‘spike’ e già molte persone sono state vaccinate con combinazione eterologa di vaccini diversi. Pfizer o Moderna vanno entrambi bene indipendentemente da cosa ...

