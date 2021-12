Vaccino covid, Bassetti: “No vax? Mandare carabinieri a prenderli” (Di martedì 7 dicembre 2021) “I no vax? Bisognerebbe Mandare i carabinieri a prenderli a casa”. Il professor Matteo Bassetti si scalda, in collegamento con Tagadà, mentre scorrono immagini e parole di no vax in un servizio della trasmissione di La7. “Siamo di fronte ad un analfabetismo funzionale, credo abbiano grosse responsabilità scuola e università. Capisco che qualcuno possa avere paura del Vaccino, ma negare che ci siano cure efficaci in ospedale e scegliere di curarsi con erbe e bacche…”, dice il direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. “La politica dovrebbe agire, per queste persone non c’è alternativa all’obbligo. Ma l’obbligo serio, con i carabinieri che vengono a prenderti a casa. Queste persone poi quando la saturazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) “I no? Bisognerebbea casa”. Il professor Matteosi scalda, in collegamento con Tagadà, mentre scorrono immagini e parole di noin un servizio della trasmissione di La7. “Siamo di fronte ad un analfabetismo funzionale, credo abbiano grosse responsabilità scuola e università. Capisco che qualcuno possa avere paura del, ma negare che ci siano cure efficaci in ospedale e scegliere di curarsi con erbe e bacche…”, dice il direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. “La politica dovrebbe agire, per queste persone non c’è alternativa all’obbligo. Ma l’obbligo serio, con iche vengono a prenderti a casa. Queste persone poi quando la saturazione ...

Advertising

borghi_claudio : @Piero92443771 @DOCTORWHO71 Semplice: il numero di minorenni senza patologie morti di covid in italia è ZERO (un so… - borghi_claudio : @DOCTORWHO71 @Piero92443771 Si usiamo il vaccino antinfluenzale per chi lo desidera. Senza green pass e altre costr… - disinformatico : 'Da fine dicembre 2020 a fine agosto 2021, 437 morti per Covid-19 su 495 registrati in 20 ospedali svizzeri non ave… - GGuazzaloca : RT @GiovaQuez: Qualcosa di utile ora. Questa mattina c'è stata la prima diretta social dei pediatri dell'ospedale Bambino Gesù di Roma per… - CiaccioSalvo : RT @LucioMalan: Il dott. Paolo Bellavite, ematologo, in audizione al Senato: con il vaccino Covid (dati AIFA) 608 decessi segnalati, di cui… -