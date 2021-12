Vaccino anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, la decisione del Ministero (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – Si può partire con la vaccinazione anti-Covid dei bambini della fascia d’età 5-11 anni. A stabilirlo è una circolare del Ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione del Ministero Giovanni Rezza. “In data 1/12/2021 la Commissione tecnico scientifica di Aifa, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema), ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del Vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 10 mcg/dose, per la fascia di età 5-11 anni – si legge nel documento -. Pertanto, è possibile procedere con l’inclusione di tale fascia di età nel programma di vaccinazione anti SarS-CoV-2/Covid-19”. Il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – Si può partire con la vaccinazionedeidella fascia d’età 5-11. A stabilirlo è una circolare deldella Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione delGiovRezza. “In data 1/12/2021 la Commissione tecnico scientifica di Aifa, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema), ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo delComirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 10 mcg/dose, per la fascia di età 5-11– si legge nel documento -. Pertanto, è possibile procedere con l’inclusione di tale fascia di età nel programma di vaccinazioneSarS-CoV-2/-19”. Il ...

