Vaccini per i bambini, in Toscana prenotazioni dal 10 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Questa nuova fase della campagna riguarda 215.000 bimbi tra i 5 e gli 11 anni. Somministrazioni a partire dal 16 dicembre Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 7 dicembre 2021) Questa nuova fase della campagna riguarda 215.000 bimbi tra i 5 e gli 11 anni. Somministrazioni a partire dal 16

Advertising

RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - disinformatico : 'Da fine dicembre 2020 a fine agosto 2021, 437 morti per Covid-19 su 495 registrati in 20 ospedali svizzeri non ave… - marcotravaglio : Ormai, in questo paese di pazzi, basta un nonnulla per essere iscritti ai No Vax pur avendo in corpo tutti i vaccin… - mrcllznn : RT @mrcllznn: @MarisaNellaAma1 Per vendere 1000 copie in +, x aumentare audience invitano a parlare di virus e vaccini in TV e sui giornali… - edoaprile : RT @leopoldogasbarr: Omicron. Si diffonde alla velocità della luce, supera vaccini e immunizzazioni, ma sembra essere poco più di un raffre… -