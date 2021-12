Vaccini ai bambini, l’annuncio di De Luca: 1.500 prenotazioni, si parte il 16 dicembre (VIDEO) (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Sono 1500 le prenotazioni registrate sulla piattaforma regionale e destinate alle vaccinazioni per i bambini della fascia di età tra i cinque e gli 11 anni. Dal 16 dicembre si partirà con la somministrazione in strutture dedicate perché, come ha spiegato questa mattina a margine di una conferenza stampa, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca si è preferito dedicare ai più piccoli delle strutture a parte rispetto alle vaccinazioni destinate agli adulti. Il presidente della Campania ha commentato anche l’episodio avvenuto ieri davanti al teatro San Carlo a Napoli dove si è registrato un assembramento ma ha fatto notare De Luca, erano tutti con la mascherina ed ha espresso preoccupazione per il focolaio di Capri. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Sono 1500 leregistrate sulla piattaforma regionale e destinate alle vaccinazioni per idella fascia di età tra i cinque e gli 11 anni. Dal 16si partirà con la somministrazione in strutture dedicate perché, come ha spiegato questa mattina a margine di una conferenza stampa, il presidente della regione Campania Vincenzo Desi è preferito dedicare ai più piccoli delle strutture arispetto alle vaccinazioni destinate agli adulti. Il presidente della Campania ha commentato anche l’episodio avvenuto ieri davanti al teatro San Carlo a Napoli dove si è registrato un assembramento ma ha fatto notare De, erano tutti con la mascherina ed ha espresso preoccupazione per il focolaio di Capri. L'articolo ...

