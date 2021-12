Vaccini ai bambini 5-11anni: prenotazioni dal 10 dicembre in Toscana. Dosi dal 16 (Di martedì 7 dicembre 2021) Per i Vaccini ai bambini da 5 agli 11 anni, le prenotazioni, in Toscana, sul portale regionale, potranno essere fatte dalle 14 di venerdì 10 novembre 2021. Il via alla somministrazione delle Dosi sarà invece possibiule dal 16 dicembre. Sono circa 215.000, secondo quanto fa sapere la Regione, i bambini interessati dalla campagna vaccinale, di cui circa 6.000 quelli considerati estremamente vulnerabili L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 7 dicembre 2021) Per iaida 5 agli 11 anni, le, in, sul portale regionale, potranno essere fatte dalle 14 di venerdì 10 novembre 2021. Il via alla somministrazione dellesarà invece possibiule dal 16. Sono circa 215.000, secondo quanto fa sapere la Regione, iinteressati dalla campagna vaccinale, di cui circa 6.000 quelli considerati estremamente vulnerabili L'articolo proviene da Firenze Post.

