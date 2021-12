Vaccini | a Caserta | in 500 rifiutano “Moderna”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Quasi 500 dosi dirifiutate: è il dato registrato ieri aall’hub vaccinale della caserma “Ferrari Orsi“. Erano quasi 3 mila le persone convocate per la somministrazione della seconda e soprattutto della terza dose nella giornata di ieri, in cui è entrato in vigore l’ obbligo della prenotazione sulla piattaforma regionale, e la fine dell’accesso libero che era stato consentito nelle scorse settimane (è rimasto libero solo l’accesso per la prima dose). Al fine giornata sono state somministrate 2471 dosi invece delle 3.000 programmate, perché quasi 500 persone hanno rifiutato, vaccino destinato – come riporta l’avviso che la Asl ha esposto – a chi ha effettuato due dosi di Astrazeneca, a chi ha ricevuto due dosi di Pfizer e a chi ha ricevuto la combinazione ...

CASERTA – Due hub ad hoc per le vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni, la cui campagna partira' dal 16 dicembre prossimo. Lo annuncia una nota dell'Asl di Caserta firmata dal direttore generale ...