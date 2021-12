Vaccinato, rifiuta le cure per il covid: trovato morto in casa (Di martedì 7 dicembre 2021) Un uomo di 47 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Salboro, una frazione del Comune di Padova. A scoprire il cadavere di M.G., dipendente comunale, sono stati gli agenti di polizia, allertati dai vicini preoccupati per non aver... Leggi su today (Di martedì 7 dicembre 2021) Un uomo di 47 anni è statonel suo appartamento a Salboro, una frazione del Comune di Padova. A scoprire il cadavere di M.G., dipendente comunale, sono stati gli agenti di polizia, allertati dai vicini preoccupati per non aver...

