V Francavilla | Caporale | “Obiettivo salvezza Andremo a Foggia per giocarcela”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Le parole di Alessandro, difensore della Virtus, relativamente al percorso in campionato della squadra pugliese

Advertising

NewsTuttoC : INTERVISTA TC - V. Francavilla, Caporale: 'A Foggia per giocarcela' -

Ultime Notizie dalla rete : Francavilla Caporale

Tutto Lega Pro

IL TABELLINO : VIRTUS(3 - 5 - 2): Nobile; Idda, Miceli,; Pierno, Prezioso, Toscano, Carella, Enyan; Perez, Maiorin Panchina: Milli, Ingrosso, Feltrin, Mastropietro, Gianfreda, ...VIRTUS(3 - 5 - 2) : Nobile; Idda, Miceli,; Pierno, Prezioso, Toscano, Carella, Enyan; Perez, Maiorino. Panchina: Milli, Ingrosso, Feltrin, Mastropietro, Gianfreda, Ekuban, ...Le parole di Alessandro Caporale, difensore della Virtus Francavilla, relativamente al percorso in campionato della squadra pugliese ...Vittoria di misura per la Virtus Francavilla contro il Monterosi in una gara con poche emozioni. Nel primo tempo, leggermente meglio gli ospiti ...