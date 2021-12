Usa - Russia | durato oltre 2 ore il summit virtuale tra Biden e Putin

Advertising

fanpage : Cosa sta succedendo al confine tra Russia e Ucraina - ilmazzoII : RT @lettera_mosca: L'incontro telematico tra Joe Biden e Vladimir Putin si è concluso. È durato 2 ore e 5 minuti. #Russia #USA #putin #Bi… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa #USA & #Russia litigano su tutto, non sul sogno di DISGREGARE l'#Europa in un MOSAI… - binottofranco : @Renzoseccia Gli USA vogliono ? Con il crollo dell'Urss gli USA pensavano di essere diventati i padroni del mondo,m… - busettodavide : #USA: 'la #Russia si ritiri dai confini dell'Ucraina'. @JoeBiden sta chiedendo a Mosca di cambiare i propri confini… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Russia

Si è concluso dopo due ore e cinque minuti il summit virtuale tra i presidenti die Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden. Lo riporta l'agenzia Interfax. 'Spero che la prossima volta ci vedremo di persona', ha detto Biden, come si sente in un breve video pubblicato sul ...- I colloqui in videocollegamento tra i presidenti die Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, si sono conclusi dopo circa due ore e cinque minuti, come riporta l'agenzia russa Interfax. I ...È terminato il vertice USA-Russia, tra Joe Biden e Vladimir Putin, incontratisi virtualmente per discutere della crisi in Ucraina.Washington: I saluti all’inizio della riunione sono stati abbastanza gentili. Le riprese video diffuse dal Cremlino mostrano il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ...