Usa - Russia | Biden a Putin | ' rischio sanzioni'

(Di martedì 7 dicembre 2021) I colloqui in videocollegamento tra i presidenti die Stati Uniti, Vladimire Joe, si sono conclusi dopo circa due ore e cinque minuti, come riporta l'agenzia russa Interfax. I due ...

- I colloqui in videocollegamento tra i presidenti die Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, si sono conclusi dopo circa due ore e cinque minuti, come riporta l'agenzia russa Interfax. I ...Secondo quanto riferito da fontiBiden avrebbe detto a Putin che larischia "forti sanzioni" di natura economica, nel caso di aggressione all'Ucraina. La Casa Bianca su Twitter ha aggiunto ...È terminato il vertice USA-Russia, tra Joe Biden e Vladimir Putin, incontratisi virtualmente per discutere della crisi in Ucraina.Washington: I saluti all’inizio della riunione sono stati abbastanza gentili. Le riprese video diffuse dal Cremlino mostrano il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ...