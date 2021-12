Usa, il maxi-licenziamento avviene via Zoom: 900 rimangono senza lavoro prima di Natale (Video) (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic — Licenziati in massa durante un collegamento via Zoom, poche settimane prima di Natale. A infiocchettare il bel «regalino» e porgerlo agli ormai ex dipendenti è stata la Better.com, società attiva nell’erogazione dei mutui negli Stati Uniti, per voce dello stesso amministratore delegato dell’azienda, Vishal Garg. maxi licenziamento via Zoom: 900 dipendenti a casa Novecento impiegati (circa il 9% della forza lavoro di Better.com) messi alla porta con uno stratagemma non proprio cristallino: la ditta aveva attirato i lavoratori su Zoom con la scusa di dover trasmettere un webinar aziendale. Non di certo il preludio di un licenziamento collettivo. Invece, una volta collegati a Zoom, i dipendenti si sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic — Licenziati in massa durante un collegamento via, poche settimanedi. A infiocchettare il bel «regalino» e porgerlo agli ormai ex dipendenti è stata la Better.com, società attiva nell’erogazione dei mutui negli Stati Uniti, per voce dello stesso amministratore delegato dell’azienda, Vishal Garg.via: 900 dipendenti a casa Novecento impiegati (circa il 9% della forzadi Better.com) messi alla porta con uno stratagemma non proprio cristallino: la ditta aveva attirato i lavoratori sucon la scusa di dover trasmettere un webinar aziendale. Non di certo il preludio di uncollettivo. Invece, una volta collegati a, i dipendenti si sono ...

Usa, amministratore delegato licenzia 900 dipendenti via Zoom
Il Ceo della società di mutui Better.com ha licenziato 900 dipendenti via Zoom.

