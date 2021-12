Uomini e Donne e Amici perché non vanno in onda oggi 8 dicembre? Palinsesto dell'Immacolata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) perché Uomini e Donne e Amici non ci sono in tv oggi 8 dicembre? Questa è la domanda che tutti i seguaci del dating show e del talent show di Canale 5 si sono posti quando hanno appreso della variazione nel Palinsesto Mediaset. In occasione della festa dell'Immacolata Concezione, i posti di U&D e di Amici saranno occupati da un film di Natale. In fondo c'era da aspettarselo questo stop. Intanto trapelano aggiornamenti in merito all'ultima registrazione effettuata il 6 dicembre. Gemma Galgani ha approfondito ancora di più la conoscenza con Leonardo e tutto porta a ben sperare sui due. Palinsesto Immacolata Concezione, ecco le ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 dicembre 2021)non ci sono in tv? Questa è la domanda che tutti i seguaci del dating show e del talent show di Canale 5 si sono posti quando hanno appresoa variazione nelMediaset. In occasionea festaConcezione, i posti di U&D e disaranno occupati da un film di Natale. In fondo c'era da aspettarselo questo stop. Intanto trapelano aggiornamenti in merito all'ultima registrazione effettuata il 6. Gemma Galgani ha approfondito ancora di più la conoscenza con Leonardo e tutto porta a ben sperare sui due.Concezione, ecco le ...

