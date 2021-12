Uomini e Donne anticipazioni, l’identikit della nuova tronista (Di martedì 7 dicembre 2021) Annunciati da giorni, i nuovi tronisti di Uomini e Donne non sono ancora stati presentati e c’è chi dubita arriveranno. Eppure dopo la scelta affrettata di Matteo Fioravanti e la grande delusione per come si è chiuso il percorso di Andrea Nicole Conte, nel trono classico sono rimasti solo Roberta Giusti, la cui avventura è agli sgoccioli, e Matteo Ranieri. Stando a quanto riporta il “Vicolo delle news”, però, la situazione resterà questa ancora per poco, visto che a breve verrà presentata la nuova tronista, che sarebbe già stata scelta. Si tratta di una donna quasi trentenne, mora e non estranea al contesto televisivo… chi potrebbe essere? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, registrazione del 6 dicembre 2021: trono classico verso la cancellazione? Le ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 dicembre 2021) Annunciati da giorni, i nuovi tronisti dinon sono ancora stati presentati e c’è chi dubita arriveranno. Eppure dopo la scelta affrettata di Matteo Fioravanti e la grande delusione per come si è chiuso il percorso di Andrea Nicole Conte, nel trono classico sono rimasti solo Roberta Giusti, la cui avventura è agli sgoccioli, e Matteo Ranieri. Stando a quanto riporta il “Vicolo delle news”, però, la situazione resterà questa ancora per poco, visto che a breve verrà presentata la, che sarebbe già stata scelta. Si tratta di una donna quasi trentenne, mora e non estranea al contesto televisivo… chi potrebbe essere? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, registrazione del 6 dicembre 2021: trono classico verso la cancellazione? Le ...

