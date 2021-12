Università e scuole superiori - La Fondazione Gino Macaluso lancia un nuovo ciclo di lezioni (Di martedì 7 dicembre 2021) Gino Macaluso ha fatto tanto, tantissimo per il motorsport, prima come navigatore vincente nei rally (fu, tra l'altro, campione europeo), poi come dirigente della Csai: è, quindi, più che comprensibile che la Fondazione che porta il suo nome, gestita dalla moglie Monica Mailander e dai figli, si prodighi perché la cultura degli sport motoristici si diffonda anche tra i giovani di oggi. A questo scopo prenderà il via il 9 dicembre a Torino, città natale di Gino, la seconda edizione di Sharing historic car knowledge, un ciclo di lezioni, riservate agli studenti di Università, accademie di design e istituti superiori, tenute da nomi prestigiosi del motorsport. L'iniziativa avrà come focus la condivisione con gli allievi di conoscenze legate alle vetture ... Leggi su quattroruote (Di martedì 7 dicembre 2021)ha fatto tanto, tantissimo per il motorsport, prima come navigatore vincente nei rally (fu, tra l'altro, campione europeo), poi come dirigente della Csai: è, quindi, più che comprensibile che lache porta il suo nome, gestita dalla moglie Monica Mailander e dai figli, si prodighi perché la cultura degli sport motoristici si diffonda anche tra i giovani di oggi. A questo scopo prenderà il via il 9 dicembre a Torino, città natale di, la seconda edizione di Sharing historic car knowledge, undi, riservate agli studenti di, accademie di design e istituti, tenute da nomi prestigiosi del motorsport. L'iniziativa avrà come focus la condivisione con gli allievi di conoscenze legate alle vetture ...

