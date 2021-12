Unione europea a un passo dalla bestemmia: la Madonna diventa un trans, le immagini dell'ultima follia | Guarda (Di martedì 7 dicembre 2021) L'attivista Riccardo Simonetti, ambasciatore speciale Ue per i diritti Lgbt, si è fatto ritrarre nei panni della Vergine Maria in versione trans. Nel numero di dicembre del mensile queer berlinese "Siegessäule", il blogger Riccardo Simonetti, tedesco di origini italiane ambasciatore speciale per il mondo Lgbt+ della Ue, è apparso in copertina nei panni di Maria e con un bambino in grembo. Sullo sfondo celeste, una luminosa stella cometa. In un'altra fotografia, l'attivista per i diritti arcobaleno viene ritratto nella rappresentazione di una Sacra Famiglia gay friendly, con un san Giuseppe dalla carnagione scura avvolto in una veste rosa. Le immagini sono state rilanciate sui social anche dallo stesso Simonetti. In un post su Instagram, l'influencer ha commentato: «Se ignoriamo il fatto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) L'attivista Riccardo Simonetti, ambasciatore speciale Ue per i diritti Lgbt, si è fatto ritrarre nei pannia Vergine Maria in versione. Nel numero di dicembre del mensile queer berlinese "Siegessäule", il blogger Riccardo Simonetti, tedesco di origini italiane ambasciatore speciale per il mondo Lgbt+a Ue, è apparso in copertina nei panni di Maria e con un bambino in grembo. Sullo sfondo celeste, una luminosa stella cometa. In un'altra fotografia, l'attivista per i diritti arcobaleno viene ritratto nella rappresentazione di una Sacra Famiglia gay friendly, con un san Giuseppecarnagione scura avvolto in una veste rosa. Lesono state rilanciate sui social anche dallo stesso Simonetti. In un post su Instagram, l'influencer ha commentato: «Se ignoriamo il fatto che ...

