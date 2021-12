Una vita: Bellita è sotto shok per la notizia che riceve (Di martedì 7 dicembre 2021) Le anticipazioni di Una vita ci fanno sapere che Bellita appresa la notizia che Cinta è in attesa cancellerà tutti i suoi concerti. Bellita annulla i suoi concertiUna nuova puntata attende i fan di Una vita. Le anticipazioni relative alla puntata di oggi ci fanno sapere che Bellita dopo aver appreso che sua figlia e in attesa e che la sua gravidanza è a rischio cancellerà il concerto previsto dal Re per partire per Buonos Aires. Andiamo a vedere i dettagli della puntata. Bellita torna a cantare Nelle scorse puntate abbiamo visto Bellita prendere un importante decisione. La donna dopo aver letto la missiva della figlia Cinta ha deciso di tornare sul palcoscenico e cantare. La usa esibizione è stata un vero successo tanto che ha ... Leggi su formatonews (Di martedì 7 dicembre 2021) Le anticipazioni di Unaci fanno sapere cheappresa lache Cinta è in attesa cancellerà tutti i suoi concerti.annulla i suoi concertiUna nuova puntata attende i fan di Una. Le anticipazioni relative alla puntata di oggi ci fanno sapere chedopo aver appreso che sua figlia e in attesa e che la sua gravidanza è a rischio cancellerà il concerto previsto dal Re per partire per Buonos Aires. Andiamo a vedere i dettagli della puntata.torna a cantare Nelle scorse puntate abbiamo vistoprendere un importante decisione. La donna dopo aver letto la missiva della figlia Cinta ha deciso di tornare sul palcoscenico e cantare. La usa esibizione è stata un vero successo tanto che ha ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - TeresaBellanova : Al confine tra Polonia e Bielorussia, oggi teatro di orrori umani e indifferenza, è morta una donna. È morta al gel… - robersperanza : Nella Giornata internazionale del Volontariato ringraziamo le donne, gli uomini e tutte le associazioni che si impe… - Rosalba60312430 : RT @liakadhija: Quando una persona ti racconta qualcosa della sua vita, vuol dire che si fida di te, non deluderla….buon martedì a tutti. h… - izaps76 : RT @only_yaman: Una vita è un opera d arte. Non c è poesia più bella che vivere pienamente BUONGIORNO ?? #CanYaman #FrancescoDemir #ViolaC… -