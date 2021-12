Una vita anticipazioni: è Santiago/Ismael ad aver portato il cofanetto a Genoveva? Cosa contiene? (Di martedì 7 dicembre 2021) Felicia sembra essere serena per la decisione di Camino: saperla in Francia al fianco di Maite le dà maggiore felicità, visto tutto quello che ha passato sua figlia negli ultimi mesi. Ma che Cosa accadrà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 8 dicembre 2021. Giorno di festa per il nostro paese ma le soap di Canale 5 andranno in onda regolarmente. Cosa vedremo quindi domani? Su Canale 5 seguiremo la seconda parte dell’episodio 1284 di Acacias 38. Come avrete visto nel palazzo si discute di quello che sta succedendo tra Felipe e Genoveva. Liberto continua a essere scettico e crede che il suo amico dovrebbe conoscere tutta la verità su quello che è stato. Ma a quanto pare, per il momento, tutti gli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 dicembre 2021) Felicia sembra essere serena per la decisione di Camino: saperla in Francia al fianco di Maite le dà maggiore felicità, visto tutto quello che ha passato sua figlia negli ultimi mesi. Ma cheaccadrà nelle prossime puntate di Una? Lo scopriamo come sempre con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 8 dicembre 2021. Giorno di festa per il nostro paese ma le soap di Canale 5 andranno in onda regolarmente.vedremo quindi domani? Su Canale 5 seguiremo la seconda parte dell’episodio 1284 di Acacias 38. Come avrete visto nel palazzo si discute di quello che sta succedendo tra Felipe e. Liberto continua a essere scettico e crede che il suo amico dovrebbe conoscere tutta la verità su quello che è stato. Ma a quanto pare, per il momento, tutti gli ...

