Una Vita, anticipazioni 8 dicembre: Sabina e Roberto rischiano di essere scoperti. Nuova minaccia per Genoveva (Di martedì 7 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 8 dicembre: i misteri si infittiranno nella puntata di domani. Cosa succederà? Una Vita, anticipazioni 8 dicembre: Roberto e Sabina scavano ancora sotto il ristorante, ma … I nonni di Miguel continuano nelle loro trame. Scavano sempre sotto il "Nuovo Secolo" durante la notte, ma Cesareo è sul punto di scoprirli. Cosa faranno Sabina e Roberto, a "sfuggire" al vigilante di Acacias? Genoveva riceve una scatola misteriosa Uno sconosciuto mascherato abbandona una scatola fuori dalla porta di Genoveva e fugge. La Salmeròn apre l'oggetto misterioso e il contenuto la sconvolge. Cosa sarà? Ricordiamo che la crudele moglie di Felipe ha già ricevuto diverse minacce dopo ...

