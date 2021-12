Una Vita anticipazioni 7 e 8 dicembre 2021, qualcuno terrorizza Genoveva (Di martedì 7 dicembre 2021) Nelle puntate di Una Vita trasmesse il 7 e l’8 dicembre 2021 Genoveva si troverà a dover affrontare una situazione inaspettata, in quanto qualcuno le farà recapitare un pacco che la sconvolgerà al punto tale, che la donna avrà addirittura paura di morire. A peggiorare la situazione sarà un annuncio che le farà il commissario di polizia Mendez riguardo la morte del suo spasimante Javier Velasco, scomparso in circostanze misteriose. Nel frattempo proseguono i lavori di Sabina e di Roberto nei sotterranei del ristorante. Potete trovare questi episodi sul sito Mediaset Infinity dopo la messa in onda. Una Vita puntate 7 e 8 dicembre 2021, Genoveva ha paura Fino a questo momento Genoveva non è mai stata colta con le mani nel ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 dicembre 2021) Nelle puntate di Unatrasmesse il 7 e l’8si troverà a dover affrontare una situazione inaspettata, in quantole farà recapitare un pacco che la sconvolgerà al punto tale, che la donna avrà addirittura paura di morire. A peggiorare la situazione sarà un annuncio che le farà il commissario di polizia Mendez riguardo la morte del suo spasimante Javier Velasco, scomparso in circostanze misteriose. Nel frattempo proseguono i lavori di Sabina e di Roberto nei sotterranei del ristorante. Potete trovare questi episodi sul sito Mediaset Infinity dopo la messa in onda. Unapuntate 7 e 8ha paura Fino a questo momentonon è mai stata colta con le mani nel ...

