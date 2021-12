Una gioia dal Santobono | bimbo di 11 anni fuori pericolo | arriva il regalo di Insigne 

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non può considerarsi ancora guarito ma il peggio sembra essere passato. Migliorano le condizioni del bambino di 11, ricoverato all’ospedaledi Napoli con una severa polmonite da Covid e successivamente intubato presso la terapia intensiva diretta dal dottor Geremia Zito Marinosci, è stato estubato, respira spontaneamente ed è considerato. Lo rende noto la direzione generale dell’Azienda ospedaliera-Pausilipon che ha festeggiato, insieme al personale del reparto che lo ha assistito in questi giorni difficili, il compleanno che non ha potuto festeggiare proprio a causa del Covid. “Il piccolo di 11ricoverato in gravissime condizioni a causa del Covid è finalmente stato estubato e dichiarato ...