Un Posto al Sole | anticipazioni 8 dicembre | incontro non gradito di Rossella

Leggi su vesuvius

(Di martedì 7 dicembre 2021) Unaldella puntata di mercoledì 8: undavvero inaspettato e pocopersul punto di piangere (via screenshot)La situazione a Palazzo Palladini tra Silvia e Michele continua a creare disordini in casa.è apertamente schierata dalla parte del padre dopo la scoperta del tradimento della madre con Giancarlo. Ora, la ragazza sta cercando una casa dove poter andare, ma non mancano le frecciatine a Silvia sul fatto che dovrebbe essere lei a lasciare l’abitazione. Insomma, il clima di forte tensione non sta aiutando la coppia a cercare di appianare le divergenze e riprovare. Si tratta di un addio definitivo? Siamo anche su Telegram: seguici per ...