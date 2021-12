Un Posto al Sole al centro di una guerra, Andrea di Mare pensa ancora allo spostamento di orario? (Di martedì 7 dicembre 2021) Un Posto al Sole è al centro di una guerra in casa Rai ma, soprattutto, nella mente di Andrea di Mare. Il giornalista e adesso direttore di rete, continua a pensare allo spostamento di orario della longeva soap napoletana e tutto perché la fascia oraria che ospita gli abitanti di Palazzo Palladini fa gola a Di Mare convinto di poter usare quello spazio a favore delle notizie e dell’approfondimento come succede nei loro competitor diretti. Fin qui nemmeno una piega se non fosse che forse Andrea Di Mare non ha ben capito che il 7%, e oltre, che la soap porta a casa tutti i giorni è frutto della fedeltà del pubblico lo stesso che si sposterebbe in blocco in caso di uno ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Unalè aldi unain casa Rai ma, soprattutto, nella mente didi. Il giornalista e adesso direttore di rete, continua aredidella longeva soap napoletana e tutto perché la fascia oraria che ospita gli abitanti di Palazzo Palladini fa gola a Diconvinto di poter usare quello spazio a favore delle notizie e dell’approfondimento come succede nei loro competitor diretti. Fin qui nemmeno una piega se non fosse che forseDinon ha ben capito che il 7%, e oltre, che la soap porta a casa tutti i giorni è frutto della fedeltà del pubblico lo stesso che si sposterebbe in blocco in caso di uno ...

Advertising

lgbtkeqing : @diorshzvrd @kazuhism Al ma con chi stai questa non conosce un posto al sole e manco sta canzone falle una cultura - thatgirldru : @mikytooday1 @APagliaccis Ha recitato in 'Cuore', il regista era suo nonno Forse avrebbe dovuto perseguire questa c… - cribettt : RT @Ginko_21: Non voglio ribadire cosa penso dell'attuale direttore di Rai 3 perché chi mi segue lo sa. Dico solo che i dirigenti incapaci… - PusJordan : @AlessioCacciat1 @rossimone77 @elio33044815 @Corriere ... ricordati che quei paraculi del PD a chiacchiere tanto ma… - _Alessio_88 : RT @Ginko_21: Non voglio ribadire cosa penso dell'attuale direttore di Rai 3 perché chi mi segue lo sa. Dico solo che i dirigenti incapaci… -