Ulivo secco sia a Roma sia a Bruxelles. Così il pastrocchio del Pd capitolino azzoppa Letta (che s'eclissa)

(Di martedì 7 dicembre 2021) Matteo Renzi in questo caos è convinto di vederci comunque un senso: “Io ve l’ho detto che nel Pd hanno voglia di elezioni anticipate”. Chissà. Non volendo cedere a questa ipotesi non esattamente gradita, il capannello di senatori dem che si ritrova davanti alla buvette, quando vede evaporare l’ipotesi della candidatura di Giuseppe Conte, tira un sospiro di sollievo che è uno sbuffo di scoramento: “Siamo inciampati restando fermi”. E’ finita infatti con l’aborto di un progetto neppure varato. Ed Enrico, che quella strada l’aveva imboccata in tutta fretta per uscire dalla paludena del suo partito, si ritrova a osservare a distanza, da Parigi, le radici già secche del suo2.0. Carlo Calenda, parlando coi suoi ufficiali capitolini, ne fa anzitutto una questione di metodo. “Se c’era un luogo in Italia in cui, pur ...