Udinese | ufficiale | Gotti esonerato | al suo posto il vice Cioffi

(Di martedì 7 dicembre 2021) Lucaè statoda allenatore dell’. Il tecnico bianconero, in sella da due anni, non conserva la sua panchina dopo la pessima situazione negli ultimi due mesi con una sola vittoria nelle ultime tredici partite che hanno fatto propendere la famiglia Pozzo per dare il benservito a quello che all’epoca dell’ingaggio come primo allenatore era il. E, ironia della sorte, sarà rimpiazzato (ad interim in attesa di trovare un sostituto) a sua volta dal proprioGabriele. SportFace.

Advertising

tcm24com : Ufficiale: l' Udinese ha esonerato Gotti #gotti #udinese - sportface2016 : #Udinese, ufficiale: esonerato #Gotti, al suo posto il vice #Cioffi - Telefriuli1 : ?Il vice sostituisce l'ex 'vice'. Ora tocca a Cioffi? #udinese #calcio #seriea #udine #Myudine… - enzolampard : UFFICIALE: L’#Udinese ha esonerato #Gotti #Calciomercato - MonicaTox69 : Udinese, ufficiale l'esonero di Gotti -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese ufficiale

La società friulana sta riflettendo sul futuro dell'allenatore. Ore contate per l'annuncio. Valutati diversi profili, ma l'ex Toro e l'ex Genoa sembrano i favoriti su Di Biagio, Gattuso e ...Sabato in campo la capolista Milan che, alle 20.45, sarà ospite dell'. Arbitro Francesco Fourneau di Roma, con Paganessi e Schirru guardalinee, Di Martino quartodi gara, Banti e ...Luca Gotti è stato esonerato da allenatore dell’Udinese. Il tecnico bianconero, in sella da due anni, non conserva la sua panchina dopo la pessima situazione negli ultimi due mesi con una sola vittori ...Terremoto in casa Udinese. Dopo la pessima performance contro l'Empoli (vittoria dei toscani al Castellani per 3-1), il club ...