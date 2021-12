Udinese, Gotti sfiduciato dalla società: scelto il prossimo allenatore! (Di martedì 7 dicembre 2021) La cocente sconfitta subìta per mano dell’Empoli non avrà, di certo, fatto piacere al patron dei friulani, Gino Pozzo. L’Udinese, infatti, stando a quanto riportato da Sportitalia, si starebbe guardando intorno per sostituire l’attuale tecnico, Luca Gotti. Tra i diversi i nomi accostati alla panchina dei bianconeri, il più gettonato sembrerebbe quello di Rolando Maran. L’ultimo incarico dell’allenatore tridentino resta quello sulla panchina del Genoa, durato poco meno di quattro mesi. Maran, Udinese, GottiLe tempistiche, però, frenano la scelta del tecnico. Dunque la panchina potrebbe essere momentaneamente assegnata a Gabriele Cioffi, vice di Gotti. POTREBBE INTERESSARTI: Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte su De Vrij e Benzema Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) La cocente sconfitta subìta per mano dell’Empoli non avrà, di certo, fatto piacere al patron dei friulani, Gino Pozzo. L’, infatti, stando a quanto riportato da Sportitalia, si starebbe guardando intorno per sostituire l’attuale tecnico, Luca. Tra i diversi i nomi accostati alla panchina dei bianconeri, il più gettonato sembrerebbe quello di Rolando Maran. L’ultimo incarico dell’allenatore tridentino resta quello sulla panchina del Genoa, durato poco meno di quattro mesi. Maran,Le tempistiche, però, frenano la scelta del tecnico. Dunque la panchina potrebbe essere momentaneamente assegnata a Gabriele Cioffi, vice di. POTREBBE INTERESSARTI: Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte su De Vrij e Benzema

MCriscitiello : Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la… - MCriscitiello : Udinese, Gotti verso l’esonero. Decisione definitiva in mattinata ma destino sembra segnato #sportitalia… - Glongari : #Udinese nuove riflessioni in corso su #Gotti dopo l’ennesima sconfitta. Proprietà infuriata @MCriscitiello @tvdellosport - NicoSchira : Svolta all’#Udinese: esonerato mister Luca #Gotti. Soluzione interna ed interim con Gabriele #Cioffi (attuale vice). #calciomercato - AntoIannone95 : RT @MCriscitiello: Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la gara… -