Ucraina | Biden chiama gli alleati Ue prima del summit con Putin Il video

(Di martedì 7 dicembre 2021)gliUedelconRoma, 7 dic. (askanews) – Alla vigilia dell’attesovirtuale tra, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica, organizzata da parte americana, con il presidente degli Stati Uniti, il presidente francese Macron, la cancelliera tedesca Merkel e il premier britannico Boris Johnson. I leader hanno condiviso la preoccupazione per l’incremento del dispositivo militare russo, ai confini con l’, concordando sull’esigenza che quest’ultima si adoperi per una distensione e ribadendo che la diplomazia resta l’unica via per risolvere il conflitto nel Donbass dando attuazione agli Accordi di ...