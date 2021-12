Ubriachi e violenti dopo il compleanno Mascherina strappata | sputi all' agente | obbligo di dimora e divieto di uscire la sera per i due

Advertising

GiorgioAntonel1 : RT @claudio301065: Risse e spaccio in pieno centro a #Pescara cosa ha da dire la maggioranza di FI, FDI e Lega che governa la #RegioneAbruz… - AlfonsoFofo60 : RT @claudio301065: Risse e spaccio in pieno centro a #Pescara cosa ha da dire la maggioranza di FI, FDI e Lega che governa la #RegioneAbruz… - claudio301065 : Risse e spaccio in pieno centro a #Pescara cosa ha da dire la maggioranza di FI, FDI e Lega che governa la… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriachi violenti

Corriere Adriatico

... nel corso di un intervento per placare i due esagitatiche aggredivano i passanti in ... si conferma una città dove gli episodisono circoscritti. E proprio per questa sua peculiarità,...... e che si rendono protagonisti, spesso in stato di alterazione alcolica, di comportamenti, ... a seguito di controlli, hanno identificato alcuni gruppi di clienti, molti dei quali, che ...È lo scenario di un’inchiesta aperta dal pm Bruno Fedeli dopo la denuncia presentata dalla giovane, assistita dall’avvocato Davide Bicocchi, lo scorso marzo e approdata ieri in udienza preliminare nei ...Martedì pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Cinisello Balsamo hanno notificato il provvedimento in quanto le indagini condotte hanno fatto emergere come il chiosco mobile ...