“Tutto su di me!”, in italiano l’autobiografia di Mel Brooks (Di martedì 7 dicembre 2021) A marzo del 2020, il figlio di Mel Brooks – Max, figlio del comico e di Anne Bancroft, mai dimenticata Mrs Robinson nel “Laureato” – invitava a distanziarsi, meglio ancora a stare in casa. “Ho 47 anni, se mi becco il Covid posso cavarmela. Mio padre di anni ne ha 93, se lo prende lui lo passa a Carl Reiner, e quel che resta di un’intera generazione di comici sparirà”. Adesso Mel Brooks (che nello spot su Twitter da dietro un vetro faceva segno al figlio di allontanarsi) di anni ne ha 95, e ha pubblicato l’autobiografia “Tutto su di me!” (La Nave di Teseo, in contemporanea con 40 paesi). Un’età finalmente congrua, per tener fede alla promessa del titolo – avrete notato che tanti cominciano a raccontare i fatti propri molto prima. Carl Reiner purtroppo è morto, nel giugno 2020. Mel Brooks ne parla come ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 dicembre 2021) A marzo del 2020, il figlio di Mel– Max, figlio del comico e di Anne Bancroft, mai dimenticata Mrs Robinson nel “Laureato” – invitava a distanziarsi, meglio ancora a stare in casa. “Ho 47 anni, se mi becco il Covid posso cavarmela. Mio padre di anni ne ha 93, se lo prende lui lo passa a Carl Reiner, e quel che resta di un’intera generazione di comici sparirà”. Adesso Mel(che nello spot su Twitter da dietro un vetro faceva segno al figlio di allontanarsi) di anni ne ha 95, e ha pubblicatosu di me!” (La Nave di Teseo, in contemporanea con 40 paesi). Un’età finalmente congrua, per tener fede alla promessa del titolo – avrete notato che tanti cominciano a raccontare i fatti propri molto prima. Carl Reiner purtroppo è morto, nel giugno 2020. Melne parla come ...

Advertising

chetempochefa : 'Per me è importante credere, avere fiducia, non mollare, così riesci a fare tutto.' @Ibra_official a #CTCF da… - elisatoffoli : Chi avrebbe mai immaginato il mondo degli ultimi due anni? Io no di sicuro. La musica che faccio ha per me una car… - borghi_claudio : @HSkelsen Forse perchè un parlamentare deve farsi un'idea e votare su tutto? Altrimenti per me va benissimo, smetto… - Britz51 : @BavuttiRoberta @barbarab1974 Dai, fai come me, e tutti i miei parenti, amici e conoscenti: ti vaccini, due secondi… - angius67 : @stanzaselvaggia Ha uno stile letterario tutto suo, ma però a me mi piace. -