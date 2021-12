Truffa SMS PosteInfo per dispositivo non riconosciuto, attenzione a dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) C’è in circolazione una nuova Truffa SMS PosteInfo a cui bisogna prestare decisamente attenzione. Il contenuto del messaggio in arrivo a diversi italiani è sempre allarmante: si annuncia che un dispositivo non riconosciuto è associato al conto online ed è proprio per questo che si invita l’utente a fare dei controlli e delle verifiche. Naturalmente, come pure in altre occasioni, quanto riferito non proviene da Poste Italiane, semmai da Truffatori che cercano di capire preziosi dati personali degli utenti. Nel caso qualcuno dei nostri lettori abbia ricevuto proprio l’ultimo SMS PosteInfo farà bene a non dar seguito in alcun modo alla comunicazione. Non c’è rischio che un dispositivo non riconosciuto sia collegato al proprio conto: al ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) C’è in circolazione una nuovaSMSa cui bisogna prestare decisamente. Il contenuto del messaggio in arrivo a diversi italiani è sempre allarmante: si annuncia che unnonè associato al conto online ed è proprio per questo che si invita l’utente a fare dei controlli e delle verifiche. Naturalmente, come pure in altre occasioni, quanto riferito non proviene da Poste Italiane, semmai datori che cercano di capire preziosi dati personali degli utenti. Nel caso qualcuno dei nostri lettori abbia ricevuto proprio l’ultimo SMSfarà bene a non dar seguito in alcun modo alla comunicazione. Non c’è rischio che unnonsia collegato al proprio conto: al ...

