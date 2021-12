Trivelle | in arrivo l’ok delle Regioni al Piano di Cingolani | sì alla ricerca di gas | no al petrolio Movimento No Triv | “Non è abbastanza”

(Di martedì 7 dicembre 2021)e Province Autonome preannunciano un sì al Pitesai, iltrasmesso due mesi fa dal Ministero della Transizione ecologicaConferenza Unificata e attraverso il quale si dovranno individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere (o continuare a svolgere) attività di prospezione,e coltivazione di idrocarburi. Ma hanno chiesto un rinvio condizionato: non si opporranno all’iter, a patto che si accolga un emendamento per garantire che, nelle aree idonee definite dal, possano proseguire solo le attività legate ai permessi didi gas (escludendo il). La richiesta, per l’esattezza, riguarda i permessi di‘congelati’, ossia quelli vigenti al 13 febbraio 2019 (data in cui è scattata la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trivelle arrivo

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

Le prime avvisaglie di quello che potrà accadere quando su Trento caleranno i cantieri per la messa in opera del passante ferroviario si sono avute con l'notturno delleper ulteriori ...L'delleha già provocato l'allarme del quartiere di San Martino (il più direttamente interessato al grande scavo): in largo Nazario Sauro un presidio No Tav ha denunciato l'avvio dei ...Sono state presentate oggi dal ministro Sergio Costa, al Comune di Civitavecchia, le iniziative del ministero dell'Ambiente per la lotta all'inquinamento del mare e la sostenibilità delle attività por ...ROMA – Senza interventi del governo, dal primo gennaio le bollette del gas aumenteranno del 50%, quelle dell’elettricità almeno del 17%, ma forse del 25%. Questa la previsione fatta da Davide Tabarell ...