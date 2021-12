Tribunale di Napoli | nullo il contratto bancario non consegnato al cliente

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 dicembre 2021) di Valentino Vecchi* In giurisprudenza si è discusso a lungo sulla validità (reclamata dagli istituti di credito) ovvero invalidità (secondo la tesi dei clienti bancari) dei cosiddetti “contratti monofirma”, ovverosia di quei contratti bancari sprovvisti di sottoscrizione dell’istituto di credito. Secondo i clienti, in assenza della sottoscrizione contrattuale della banca non sarebbe soddisfatto il requisito della forma scritta, richiesto, a pena di nullità, dal comma 1 dell’art.117 TUB. La difesa degli istituti di credito, di contro, ha sempre fatto leva sul perfezionamento dell’accordo contrattuale tra le parti – anche in assenza di propria sottoscrizione – per facta concludentia, ossia mediante l’esecuzione data almedesimo adempiendo agli ordini dispositivi impartiti dal. Il dibattito ebbe il suo epilogo nella pronuncia della ...