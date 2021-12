Travolto, finisce all'ospedale: caccia al furgone pirata anche nelle immagini di videosorveglianza (Di martedì 7 dicembre 2021) ANCONA - Urtato da un furgone pirata finisce all'ospedale. Il fatto è accaduto ieri sera attorno alle 21 in piazza Rosselli proprio di fronte alla stazione ferroviaria di Ancona dove un trentenne è ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 7 dicembre 2021) ANCONA - Urtato da unall'. Il fatto è accaduto ieri sera attorno alle 21 in piazza Rosselli proprio di fronte alla stazione ferroviaria di Ancona dove un trentenne è ...

Advertising

GermanoZanelli : RT @Agenzia_Ansa: Rocciatore travolto da onda finisce in mare e muore in Liguria #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Rocciatore travolto da onda finisce in mare e muore in Liguria #ANSA - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Rocciatore travolto da onda finisce in mare e muore in Liguria #ANSA - cronaca_news : Genova, rocciatore viene travolto da un’onda finisce sbalzato in mare e muore -