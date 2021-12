Trasporti, biglietto solo col green pass (studenti compresi). Il governo non sente ragioni (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic – Altro che deroga per gli studenti dai 12 ai 18 anni: i biglietti per bus e metro si potranno fare solo con il green pass. Il ministro dei Trasporti Giovannini conferma quanto anticipato nei giorni scorsi: è questa la volontà del governo, vietare di fatto i mezzi pubblici a chi non ha la certificazione verde. Giovannini: “biglietto per i Trasporti solo con il green pass” Intervenuto a Rainews24, Giovannini annuncia che l’esecutivo vuole partire con una sperimentazione del biglietto legato al green pass. “Stiamo dialogando con tutte le aziende di trasporto in questa prospettiva”. Il modello sarebbe quello delle regole valide negli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic – Altro che deroga per glidai 12 ai 18 anni: i biglietti per bus e metro si potranno farecon il. Il ministro deiGiovannini conferma quanto anticipato nei giorni scorsi: è questa la volontà del, vietare di fatto i mezzi pubblici a chi non ha la certificazione verde. Giovannini: “per icon il” Intervenuto a Rainews24, Giovannini annuncia che l’esecutivo vuole partire con una sperimentazione dellegato al. “Stiamo dialogando con tutte le aziende di trasporto in questa prospettiva”. Il modello sarebbe quello delle regole valide negli ...

Advertising

Mikepub1 : RT @IlPrimatoN: Nessuna deroga per gli studenti dai 12 ai 18 anni che devono prendere i mezzi - IlPrimatoN : Nessuna deroga per gli studenti dai 12 ai 18 anni che devono prendere i mezzi - JpLafitt : Quando scrivono studiamo, fa sempre tanto ridere... Il ministro Giovannini: 'Per i trasporti locali studiamo un bi… - fmarengo5912 : RT @HuffPostItalia: Il ministro Giovannini: 'Per i trasporti locali studiamo un biglietto come lo skipass' - AllaFacciaVostr : @GretaRossetti2 c'è un'azienda di trasporti che sta già provvedendo alla sostituzione delle macchine obliteratrici.… -