Transizione elettrica auto | a rischio 500mila posti di lavoro

(Di martedì 7 dicembre 2021) La, se effettuata con le modalità previste dalle istituzioni europee, rischia di far saltare mezzo milione circa didi. Un allarme che è stato rilanciato di recente dalla Clepa (European Association ofmotive Suppliers). L’associazione dei fornitori ha commissionato una ricerca sul tema alla società di consulenza PwC, e i

Advertising

EleonoraEvi : Ribadiamo la necessità delle dimissioni del Ministro #Cingolani che, invece di agevolare la transizione ecologica,… - fattoquotidiano : C'era una volta la Fiat: i lavoratori in fuga da Stellantis Non si sa che fine faranno gli operai che oggi produco… - GiaPettinelli : Transizione mobilità, solo elettrica taglia 500mila occupati - bulkideas : RT @EleonoraEvi: Ribadiamo la necessità delle dimissioni del Ministro #Cingolani che, invece di agevolare la transizione ecologica, ha dimo… - solomotori : Transizione mobilità, solo elettrica taglia 500mila occupati -

Ultime Notizie dalla rete : Transizione elettrica

...in ambienti marini grazie a soluzioni tecnologiche che favoriscano l'utilizzo di energia...Presidente Enel Italia e Responsabile Progetto PNRR - è una delle leve strategiche della......in ambienti marini grazie a soluzioni tecnologiche che favoriscano l'utilizzo di energia...presidente Enel Italia e Responsabile Progetto PNRR - è una delle leve strategiche della...ESA ARIEL è una missione che si prefigge di aumentare la nostra conoscenza degli esopianeti nell'Universo. Il suo lancio è previsto nel 2029 a bordo di un razzo Ariane 6 e in queste ore è stato siglat ...Il comico toscano realizzerà una serie di 20 video e pillole pubblicate sui social network per rendere sempre più consapevoli i cittadini ...