Totti d'accordo con Mou: «Alla Roma servono giocatori importanti» (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, divenuto da poco Global Ambassador della Digitalbits (main sponsor giallorosso), ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul momento ‘no’ che sta attraversando il club. La squadra di Mourinho contro l’Inter è apparsa in evidente difficoltà, ma Totti è sembrato piuttosto sicuro riguardo al modo migliore per risollevarsi: «Siamo abituati a soffrire, ma sono convinto che la società e il mister vogliano farci tornare a vivere grandi emozioni, Roma si merita di più. I risultati attuali? Per vincere servono giocatori importanti, un allenatore importante e una società sempre presente, ma è primario avere grandi calciatori». Pensieri in linea con quello che pensa lo Special One al quale per l’appunto non dispiacerebbe avere a Trigoria ... Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ex capitano della, Francesco, divenuto da poco Global Ambassador della Digitalbits (main sponsor giallorosso), ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul momento ‘no’ che sta attraversando il club. La squadra di Mourinho contro l’Inter è apparsa in evidente difficoltà, maè sembrato piuttosto sicuro riguardo al modo migliore per risollevarsi: «Siamo abituati a soffrire, ma sono convinto che la società e il mister vogliano farci tornare a vivere grandi emozioni,si merita di più. I risultati attuali? Per vincere, un allenatore importante e una società sempre presente, ma è primario avere grandi calciatori». Pensieri in linea con quello che pensa lo Special One al quale per l’appunto non dispiacerebbe avere a Trigoria ...

