Toro scatenato (1980): Il film che salvò la carriera di Martin Scorsese. (Di martedì 7 dicembre 2021) Toro scatenato Titolo originale: Racing bull Anno: 1980 Paese: Stati Uniti d’America Genere: Biografico, drammatico Produzione: Chartoff – Winkler Productions Distribuzione: United Artists – Video E Dvd: MGM Home Entertainment (Gli Scudi) Durata: 129 minuti Regista: Martin Scorsese Sceneggiatura: Paul Schrader, Mardik Martin Fotografia: Michael Chapman Montaggio: Thelma Schoonmaker Musica: AA.VV. Attori: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci, Frank Vincent, Nicholas Colasanto, Theresa Saldana, Mario Gallo, Frank Adonis, Joseph Bono Trailer di Toro scatenatoToro scatenato è un film del 1980 diretto da Martin ... Leggi su locchiodelcineasta (Di martedì 7 dicembre 2021)Titolo originale: Racing bull Anno:Paese: Stati Uniti d’America Genere: Biografico, drammatico Produzione: Chartoff – Winkler Productions Distribuzione: United Artists – Video E Dvd: MGM Home Entertainment (Gli Scudi) Durata: 129 minuti Regista:Sceneggiatura: Paul Schrader, MardikFotografia: Michael Chapman Montaggio: Thelma Schoonmaker Musica: AA.VV. Attori: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci, Frank Vincent, Nicholas Colasanto, Theresa Saldana, Mario Gallo, Frank Adonis, Joseph Bono Trailer diè undeldiretto da...

Advertising

occhiocine : Toro scatenato (1980): Il film che salvò la carriera di Martin Scorsese. - Alesanto22 : Se non cresco mi deprimo, Bob De Niro in Toro Scatenato - Lorena03158514 : NAMJOON ROSSO NON CE LA FACCIO BASTA MI RIFIUTO MA ORA COME CAZZO DEVE CONTINUARE LA GIORNATA SAPENDO CHE È ROSSO E… - Massharry2 : Toro scatenato #harrystyles ?? e buon caffè e ammazzacaffè a tutti. I hate physical activities - francese57 : #GFvip Sta entrando la contessa mi sembra toro scatenato......pronta per partecipare a Vite al limite........ -