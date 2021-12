Tomasson: “Ho il Milan nel cuore. Kjaer? E’ una perdita pesante” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il tecnico Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 dicembre 2021) Il tecnico Jon Dahl, ex attaccante del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb. Ecco cosa ha detto

Advertising

PianetaMilan : #Tomasson: “Ho il #Milan nel cuore. #Kjaer? E’ una perdita pesante” #ACMilan #SempreMilan - infoitsport : TMW - Tomasson: 'Milan, che perdita Kjaer. Sposta gli equilibri, lo scelsi io capitano della Danimarca' - infoitsport : Tomasson: 'Infortunio Kjaer? Il Milan perde un giocatore che sposta gli equilibri' - sportli26181512 : Tomasson: 'Ho il Milan nel cuore, felice di rivederlo al top e in Champions': Jon Dahl Tomasson, ex attaccante ross… - MilanNewsit : Tomasson: 'Ho il Milan nel cuore, felice di rivederlo al top e in Champions' -