Tim, tensioni nel governo sul destino della compagnia dopo l'offerta di Kkr e le contromosse di Vivendi (Di martedì 7 dicembre 2021) A palazzo Chigi c'è grande confusione attorno alla vicenda Telecom Italia. I sindacati sono sul piede di guerra perché temono una pesante ristrutturazione. E il governo, sotto pressione, non si è ancora espresso chiaramente su cosa intende fare. Anzi, secondo indiscrezioni, sarebbe in atto un braccio di ferro fra il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e quello per l'Innovazione, Vittorio Colao. Il primo è disponibile ad un intervento massiccio dello Stato in Telecom, meglio nota come Tim. Soprattutto per salvaguardare l'occupazione. Per Colao, invece, il governo deve pensare allo sviluppo della connettività senza necessariamente passare per un maggior impegno nell'ex monopolista di Stato. Nella partita è intervenuto poi anche Beppe Grillo che ha promosso l'idea della "creazione di due reti in fibra ...

