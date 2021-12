"Tifo per Max, così Schumi terrà il record" (Di martedì 7 dicembre 2021) Formula 1 Montezemolo era il d.s. della Ferrari nel 1974, quando Fittipaldi e Regazzoni partirono alla pari nell'ultima gara per il titolo di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Formula 1 Montezemolo era il d.s. della Ferrari nel 1974, quando Fittipaldi e Regazzoni partirono alla pari nell'ultima gara per il titolo di LEO TURRINI

Advertising

FabianRP52 : Allenamento di oggi finito! Lavoro duro per tornare il più presto possibile ?? E questa sera partita importante cont… - InfinitoIsacco : RT @marcoimarisio: Io non ho particolare stima di #Conte, ma vedere qui sopra come alcuni miei colleghi facciano acriticamente il tifo per… - Danyinter91 : RT @josedema: @FBiasin Però ricordiamoci di fare il tifo per le italiane… Quanta ipocrisia! - giovastro73 : RT @marcoimarisio: Io non ho particolare stima di #Conte, ma vedere qui sopra come alcuni miei colleghi facciano acriticamente il tifo per… - Grosiglioni : RT @marcoimarisio: Io non ho particolare stima di #Conte, ma vedere qui sopra come alcuni miei colleghi facciano acriticamente il tifo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifo per "Tifo per Max, così Schumi terrà il record" Formula 1 Montezemolo era il d.s. della Ferrari nel 1974, quando Fittipaldi e Regazzoni partirono alla pari nell'ultima gara per il titolo di LEO TURRINI

Le scelte che non aiutano il lavoro degli italiani e degli immigrati - di Natale Forlani Il problema non è quello di fare il tifo pro o contro gli immigrati, ma di avere delle politiche per l'immigrazione adeguate ai tempi che viviamo. Natale Forlani

"Tifo per Max, così Schumi terrà il record" Quotidiano.net "Tifo per Max, così Schumi terrà il record" Formula 1 Montezemolo era il d.s. della Ferrari nel 1974, quando Fittipaldi e Regazzoni partirono alla pari nell’ultima gara per il titolo ...

Serve un Pioli alla Herrera Italo Cucci . Stasera tifo Milan. Poi penserò all’Atalanta. Lo dico - scusate - non da scriba ma da appassionato. Fresco d’Europa vorrei che agli Ottavi (e oltre) ci fossero ...

Formula 1 Montezemolo era il d.s. della Ferrari nel 1974, quando Fittipaldi e Regazzoni partirono alla pari nell'ultima garail titolo di LEO TURRINIIl problema non è quello di fare ilpro o contro gli immigrati, ma di avere delle politichel'immigrazione adeguate ai tempi che viviamo. Natale ForlaniFormula 1 Montezemolo era il d.s. della Ferrari nel 1974, quando Fittipaldi e Regazzoni partirono alla pari nell’ultima gara per il titolo ...Italo Cucci . Stasera tifo Milan. Poi penserò all’Atalanta. Lo dico - scusate - non da scriba ma da appassionato. Fresco d’Europa vorrei che agli Ottavi (e oltre) ci fossero ...