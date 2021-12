Tiburtina, incendia rifiuti pericolosi per scaldarsi ma il fumo nero invade la strada: «Ha messo in pericolo gli automobilisti» (Di martedì 7 dicembre 2021) Tiburtina, senza tetto da’ fuoco a rifiuti pericolosi per riscaldarsi e la densa nube nera di fumo mette in pericolo gli automobilisti in transito sulla Circonvallazione Nuova. E’ questo quanto accaduto nelle scorse ore a Roma con i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo che hanno arrestato il responsabile, un cittadino del Congo di 23 anni. Tiburtina: incendia rifiuti pericolosi in strada L’uomo è stato sorpreso ad incendiare rifiuti pericolosi in strada. I Carabinieri, nel transitare in via Tiburtina, hanno notato una coltre di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021), senza tetto da’ fuoco aper rie la densa nube nera dimette ingliin transito sulla Circonvallazione Nuova. E’ questo quanto accaduto nelle scorse ore a Roma con i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo che hanno arrestato il responsabile, un cittadino del Congo di 23 anni.inL’uomo è stato sorpreso adrein. I Carabinieri, nel transitare in via, hanno notato una coltre di ...

