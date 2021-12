The Ferragnez, il documentario su Chiara Ferragni e Fedez – VIDEO (Di martedì 7 dicembre 2021) The Ferragnez, il colosso streaming Amazon Prime VIDEO ha pubblicato il trailer della serie tv dedicata alla vita di Chiara Ferragni e Fedez, il primo trailer è stato diffuso sul web, come protagonista vedremo proprio la celebre coppia. La serie tv è stata prodotta con Banijay Italia e la collaborazione di Amazon Studios, i primi 5 episodi della serie verranno rilasciati in esclusiva su Amazon Prime VIDEO, il 9 Dicembre 2021. The Ferragnez, in uscita il 9 Dicembre 2021 in esclusiva su Amazon VIDEO (Screenshot)Mentre i successivi 3 episodi termineranno la prima stagione, e saranno disponibili a partire da Giovedì 16 Dicembre 2021. L’imprenditrice digitale, Chiara Ferragni proprio grazie all’attività ... Leggi su ck12 (Di martedì 7 dicembre 2021) The, il colosso streaming Amazon Primeha pubblicato il trailer della serie tv dedicata alla vita di, il primo trailer è stato diffuso sul web, come protagonista vedremo proprio la celebre coppia. La serie tv è stata prodotta con Banijay Italia e la collaborazione di Amazon Studios, i primi 5 episodi della serie verranno rilasciati in esclusiva su Amazon Prime, il 9 Dicembre 2021. The, in uscita il 9 Dicembre 2021 in esclusiva su Amazon(Screenshot)Mentre i successivi 3 episodi termineranno la prima stagione, e saranno disponibili a partire da Giovedì 16 Dicembre 2021. L’imprenditrice digitale,proprio grazie all’attività ...

